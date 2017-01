Palæstinensisk selvstyre åbner ambassade i Vatikanet

Vatikanstaten anerkendte for nylig Palæstina som uafhængig stat, hvilket 137 lande har gjort tidligere. Dermed har over 70 procent af verdens lande anerkendt Palæstina - blandt dem Sverige og Island, men ikke Danmark og Norge.

Den palæstinensiske præsident advarer om, at det vil være katastrofalt for fredsprocessen, hvis USA under den kommende præsident, Donald Trump, flytter den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Israel besatte Øst-Jerusalem under Seksdageskrigen i 1967 og gør krav på byen som "udelelig hovedstad".

Verdenssamfundet anerkender imidlertid ikke besættelsen og annekteringen, og det kræver en israelsk tilbagetrækning.

Ingen af de omkring 80 lande, som har ambassade i Israel, har lagt den i Jerusalem.

Det har derfor vakt stor opsigt, at Trump har valgt den ortodokse jøde David Friedman til ny amerikansk ambassadør. Ifølge den britiske avis The Guardian er Friedman kendt for at være imod en tostatsløsning mellem israelerne og palæstinenserne.

Han er samtidig kritiker af at forbyde israelske bosættelser og tilhænger af at gøre Jerusalem til Israels officielle hovedstad.

De tidligere præsidenter Bill Clinton og George W. Bush lovede også at flytte USA's ambassade til Jerusalem. Begge droppede det dog, da de kom i Det Hvide Hus.