Palæstinensisk præsident tror på fred med Israel

Den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, tror på, at det er muligt at opnå fred med Israel. Abbas melder sig klar til at genoptage fredsforhandlingerne, hvis Israel stopper bosættelserne.

I talen talte Kerry om, hvordan der kan opnås fred mellem Palæstina og Israel. Kerry sagde blandt andet, at Israels bosættelser truer med at ødelægge håbet for fred.

Abbas siger blandt andet i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP, at "i det øjeblik" den israelske regering går med til at standse alle bosættelsesaktiviteter:

- Står det palæstinensiske lederskab klar til at genoptage forhandlingerne om en permanent løsning på basis af international lov og relevante, internationale resolutioner.

Kerrys tale kommer knap en uge, efter at FN's Sikkerhedsråd stemte en resolution igennem, der kræver stop for Israels bosættelser på Vestbredden. Den blev vedtaget med 14 af 15 stemmer. USA undlod at stemme.

I udenrigsministerens optik er en tostatsløsning den eneste løsning. Han advarede i talen mod, at Israels nuværende kurs går i retning af én stat og evig besættelse.

- Trods vores bedste bestræbelser i løbet af årene er tostatsløsningen nu i alvorlig fare, sagde Kerry i sin tale i det amerikanske udenrigsministerium.

Talen affødte straks en reaktion fra Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, der i en udtalelse sagde, at Kerry talte alt for meget om de israelske bosættelser.

Den israelske premierminister anklagede desuden Kerry for at være i partisk og mod Israel i sin tale.

I 2014 brød fredsforhandlingerne støttet af USA mellem Israel og Palæstina sammen.