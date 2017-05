Palæstinensisk fisker dræbt af israelsk militær

En fisker fra den palæstinensiske Gazastribe er død, efter han blev beskudt af et israelsk militærfartøj i Middelhavet ud for den palæstinensiske enklave.

Israels blokade af Gaza indebærer blandt andet, at der er oprettet sikkerhedszoner på havet, hvor fiskere ikke må sejle ind.

Ifølge Israels militær forlod fiskeren de zoner, hvor han har lov til at fiske. Trods varselsskud fortsatte han angiveligt ud i en af de forbudte zoner.

Her åbnede en israelsk patruljebåd ild mod ham og sårede ham alvorligt.

Gazastriben kontrolleres af Hamas-bevægelsen. Siden 2008 har Israel og militante palæstinensere udkæmpet tre krige.

Territoriet har været underlagt en israelsk blokade i de seneste ti år.

Flere gange har FN-udsendte opfordret Israel til at hæve blokaden på grund af den forværrede humanitære situation i Gaza.

Men Israel fastholder, at blokaden er nødvendig for at forhindre, at Hamas anskaffer sig våben og materialer til at fremstille våben.

Omkring 4000 palæstinensiske fiskere arbejder i farvandet ud for Gazas kyster. Over halvdelen af dem lever under fattigdomsgrænsen.

Størrelsen på den zone, palæstinensere har lov at fiske i, har varieret gennem årene.

Oslo-aftalen fra 1990'erne gav palæstinenserne lov at sejle 20 sømil ud i Middelhavet for at fiske, men i dag er det begrænset til ni sømil fra kysten.