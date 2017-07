Palæstinenser skudt under angreb på israelere

Ambulancefolk siger, at to israelske soldater blev lettere såret.

Angrebet sker, efter at en palæstinenser mandag forsøgte at køre en bil ind i en gruppe soldater på den besatte vestbred, men han blev også skudt og dræbt.

Den islamistiske gruppe Hamas opfordrede forinden til angreb på israelske sikkerhedsstyrker og bosættere. Det skete, efter at Israel i over et døgn havde lukket Tempelbjerget for muslimer og turister.

Israel traf den usædvanlige beslutning at lukke området, efter at tre palæstinensere fredag åbnede ild på Tempelbjerget. To politibetjente blev dræbt under skyderiet.

De israelske myndigheder genåbnede søndag Tempelbjerget, som er et af de helligste steder i Jerusalem.

Som noget nyt er der opstillet metaldetektorer og overvågningskameraer, hvilket har medført forstærkede spændinger mellem israelerne og de muslimske myndigheder.

Det berømte hellige sted og brændpunkt omfatter både Al-Aqsa moskéen og Klippemoskéen.