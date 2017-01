Palæstinenser i flygtningelejr dræbt af soldater

En talsmand for den israelske hær siger, at den dræbte skal have angrebet soldaterne med en kniv.

En talsmand for den israelske hær siger, at ingen soldater blev såret ved hændelsen. Den fandt sted i den palæstinensiske flygtningelejr Al-Fara - nord for Nablus.

- En angriber væbnet med kniv prøvede at stikke soldater, som var ude for at anholde formodede radikale, hedder det i en pressemeddelelse fra det israelske forsvar.

- Angriberen blev advaret og fik besked på at standse. Da han alligevel fortsatte mod dem, åbnede de ild, siger talsmanden.

En palæstinenser i flygtningelejren siger, at manden forsøgte at forhindre soldaterne i at trænge ind i hans bolig, da han blev skudt seks gange.

Skudepisoden skete få dage efter, at en palæstinenser dræbte fire israelske soldater ved at køre dem over med en lastbil i Jerusalem. Mindst 15 andre israelere blev såret af palæstinenseren.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger, at palæstinenseren, som kørte lastbilen, var tilhænger af Islamisk Stat (IS).

- Vi kender gerningsmandens identitet. Og alt tyder på, at han støttede IS, siger Netanyahu.

Dette bliver afvist af gerningsmandens familie.

- Der er ingenting, som tyder på, at han var IS-tilhænger. Han kender ikke gruppen, og han har aldrig haft kontakt til den, siger Mohammed al-Qunbar, som er fætter til angrebsmanden.

Familien beskriver gerningsmanden Fadi al-Qunbar, der blev skudt og dræbt på stedet, som en almindeligt religiøs person.

FN's generalsekretær, António Guterres, fordømmer det palæstinensiske angreb.

Siden palæstinensere indledte en opstand i oktober 2015 er 248 palæstinensere, 40 israelere, to amerikanere, en jordaner, en eritreer og en sudaner blevet dræbt.