Pakistan tager afstand fra USA og Trump efter hård kritik

Pakistans nationalforsamling har onsdag vedtaget en resolution, der fordømmer den amerikanske præsident, Donald Trumps, beskyldninger om, at pakistanerne forlænger krigen i Afghanistan og dækker over militante.

Trumps udtalelser om Pakistan bliver kaldt "fjendtlige" og "truende".

Samtidig opfordrer Pakistans udenrigsminister, Khwaja Asif Asif, til, at alle officielle møder og kommunikationslinjer nedtrappes mellem de to lande.

Pakistanske embedsmænd giver vredt udtryk for, at USA aldrig har vist respekt for de ofre, som pakistanerne har ydet i en langvarig kamp mod militante islamister.

Landet er heller ikke blevet hyldet for dets fremskridt i kampen mod grupper som al-Qaeda, Islamisk Stat og Taliban i Pakistan, lyder det.

Pakistanske demonstranter brændte onsdag en dukke af præsident Donald Trump. Det skete i vrede over den amerikanske præsidents beskyldninger.

Pakistan anslår, at 70.000 mennesker er blevet dræbt ved militante gruppers angreb, siden USA indledte en krig mod terror efter angrebene den 11. september 2001.

Siden har skiftende amerikanske regeringer kæmpet for at finde en holdbar politik over for atommagten Pakistan, hvis veje og infrastruktur har stor betydning for krigsindsatsen i Afghanistan.

Amerikanske embedsmænd frygter, at et direkte brud mellem USA og Pakistan vil destabilisere Afghanistan.

Situationen er blevet yderligere kompliceret ved, at Indien i stigende grad er involveret i Afghanistan.

Den pakistanske udenrigsminister beskyldte onsdag Indien, som er Pakistans arvefjende, for at støtte terror i Afghanistan og for at destabilisere regionen.

I et debatindlæg på forsiden af The New York Times skriver den politiske kommentator Mosharraf Zaidi, at USA gennem 16 år har givet Pakistan skylden, hver gang krigsindsatsen i Afghanistan har været problematisk.

Andre kommentatorer siger, at USA er ved at ændre politisk kurs i regionen og i stigende grad støtter og samarbejder med Indien, hvilket vil øge distancen mellem amerikanerne og Pakistan.

Hvis USA forsøger at isolere Pakistan, vil det føre til problemer med Kina, som har udbygget og forstærket politiske og militære bånd med pakistanerne.

Kina har investeret næsten 60 milliarder dollar i infrastruktur i Pakistan.