Påståede båndoptagelser er nyt fokus i FBI-opgør

Trump skrev i et opsigtsvækkende tweet på det sociale medie Twitter fredag, at "James Comey hellere må håbe på, at der ikke foreligger båndoptagelser af vores samtaler, inden han begynder at lække noget til pressen".

Talsmænd for Det Hvide Hus har senere afvist at kommentere, hvorvidt præsidentens samtaler rent faktisk er blevet optaget.

Demokraternes leder i Senatet, Chales Schumer, siger til CNN, at "præsidenten må udlevere eventuelle bånd øjeblikkeligt."

- Hvis de ødelægges, så vil det være et brud på loven, fastslår han.

Andre demokrater har i tv-interviews sagt, at den overraskende fyring af Comey er et forsøg på at spænde ben for FBI's efterforskning af påstandene om, at Rusland blandede sig i den amerikanske præsidentvalgkamp sidste år og havde kontakter til Trumps stab.

Demokraterne siger, at præsidenten åbenlyst forsøger at intimidere kritikere.

Senator Mark Warner, som er den ledende demokrat i efterretningskomitéen, siger, at efterforskningen af de russiske forbindelser vil fortsætte. Han siger videre, at hvis der eksisterer båndoptagelser, så vil komitéen sikre, at de bliver bevaret.

- Jeg vil ikke sige præcist, hvor vi er på nuværende tidspunkt, men jeg kan konstatere, at der er forfærdelig megen røg. Men vi har ikke fundet ild på nuværende tidspunkt.

Warner siger også, at han gerne havde set den tidligere FBI-direktør vidne i Senatet om efterforskningen af forbindelserne mellem Rusland og Trumps medarbejdere sidste år, da han blev spurgt om det.

- Jeg synes, at Comey fortjener en chance for give den amerikanske befolkning sin version af sagen, siger han.

Trump begrundede fyringen af Comey med, at de mange tusinde ansatte i USA's forbundspoliti ikke havde længere havde tillid til ham.