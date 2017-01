På falderebet sender Obama milliarder til FN's klimafond

Klimafonden er sat i verden for at hjælpe fattige nationer med at bekæmpe effekterne af klimaændringer.

Målsætningen er, at fonden inden 2020 skal have 10 milliarder dollar i kassen.

USA lovede i 2014 at skyde tre milliarder dollar ind i fonden. Året efter blev omkring 200 lande enige om Parisaftalen. Den forpligter landene til at opfylde klimamål fastlagt af FN.

Med det nye bidrag har USA nu givet én milliard dollar til fonden.

Parisaftalen fra december 2015 anses som en af Obamas største succeser i hans otte år som præsident.

Den tiltrædende præsident, Donald Trump, er ikke enig i den generelle opfattelse af, at den globale opvarmning er menneskeskabt.

Trump har for eksempel betegnet klimaændringer som "svindel" opfundet af Kina.

Rex Tillerson, oliegiganten Exxon-Mobils tidligere topchef som Trump har nomineret som udenrigsminister, har en anden holdning.

- Risikoen for klimaændring er reel, og konsekvenserne kan være alvorlige nok til, at der skal reageres, sagde Tillerson under en høring i Senatet i sidste uge ifølge Reuters.

Trump har tidligere sagt, at han vil skrotte Obamas løfter om at nedbringe udledning af CO2. Men efter sin sejr ved præsidentvalget har han nedtonet det løfte.

Talsmand John Kirby forsikrer, at timingen for det seneste bidrag til klimafonden ikke er et forsøg på at fremprovokere en reaktion fra den kommende præsident.

- Det er en investering, som har været planlagt længe, siger talsmanden.

Donald Trump har som præsident mulighed for at tilbageholde resten af de lovede tre milliarder dollar, som USA har stillet klimafonden i udsigt.