Over en million børn flygter fra blodig konflikt i Sydsudan

Børn bliver torteret, lemlæstet, voldtaget og dræbt i krigshandlinger i Sydsudan. Nu er over én million børn på flugt fra landet.

- Det er en meget alvorlig situation. Det er noget af det værste, vi ser i øjeblikket. Der er en brutalitet i især Sydsudan, som man ikke ser ret mange steder, siger generalsekretær i Unicef Danmark Steen M. Andersen og fortsætter:

- Det er bestialsk. Man går bevidst efter at skade blandt andre børn.

Sydsudan er verdens yngste land og løsrev sig fra det resterende Sudan i 2011.

Fra 2013 har der været krigshandlinger og uro mellem forskellige krigsherrer i landet. Konflikterne har også medført en sultkatastrofe, oplyser generalsekretær i Unicef Danmark Steen M. Andersen.

Krigshandlingerne gør det svært at dyrke jorden.

Ifølge Unicef er omkring 62 procent af de over 1,8 millioner mennesker, der er flygtet ud af Sydsudan, børn. Tusindvis af dem er uledsagede.

Størstedelen af børnene flygter til Uganda, Kenya, Etiopien og Sudan.

Her bliver de modtaget i store flygtningelejre, hvor tilværelsen ifølge Steen M. Andersen er utålelig. Der er både mangel på mad og rent vand.

- Det er nogle meget primitive lejre, der er helt overfyldt. Der er dårlig hygiejne, dårlig ernæringstilstand og dermed risiko for, at smitsomme sygdomme spreder sig lejrene.

-De har reddet livet nu og her, men man kan roligt sige, at de ikke er garanteret et godt liv, siger han.

Omkring 1,14 millioner børn menes at være internt fordrevet i landet.

Børn, der er alene på flugt, risikerer at blive gjort til børnesoldater eller udsat for seksuelle overgreb, lyder det fra generalsekretæren.

Ud over fred har Sydsudan behov for, at nødhjælpsorganisationer kan komme frem med hjælp til befolkningen, mener Steen M. Andersen. Som det er nu, bliver organisationerne også angrebet.

De fordrevne kræver desuden flere midler. Omkring 52 procent af Unicefs budget for akut nødhjælp til flygtninge fra Sydsudan i 2017 på omkring 181 millioner dollar - hvilket svarer til omkring 1,22 milliarder danske kroner - er finansieret.