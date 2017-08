Over 300 er omkommet efter mudderskred i Sierra Leone

Nyhedsbureauet AP meldte tidligere om 200 dræbte.

Sinneh Kamara, som er retsmediciner på Connaught Hospitals kapel, siger, at "kapellets kapacitet er for småt til at håndtere alle ligene." Det udtaler han til Sierra Leone National Broadcasting Corp.

En AFP-journalist er på stedet og har set mennesker og huse blive revet med i mudderet i to områder af byen.

Også en BBC-journalist har set skredet. Ifølge ham skete det tidligt mandag morgen efter voldsomme regnskyl.

På grund af det tidlige tidspunkt frygtes det, at mange er blevet begravet i deres huse, mens de sov.

Myndighederne oplyser ifølge BBC, at det endnu er for tidligt at komme med tal for døde og sårede.