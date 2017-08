Over 30 personer er meldt savnet i Texas efter storm

To personer er bekræftet omkommet. Antallet af tilskadekomne er på mindst 30.

Det kan tage flere dage, før myndighederne i Texas får det fulde overblik over antallet af ofre for orkanen Harvey, da mellem 30 og 40 mennesker er meldt savnet.

Ifølge Gary Norman, talsmand for beredskabet i Houston, omkom en kvinde sent lørdag aften i Harris County. Det ser det ud til, at kvinden var kommet ud af sin bil på dybt vand i området, hvor der er massive oversvømmelser efter stormen.

Kvinden blev fundet af naboer knap 30 meter fra bilen og blev erklæret død. Tidligere blev en person fundet død efter en brand i et hus i byen Rockport.

Ifølge USA's nationale orkancenter, NHC, fortsætter Harvey med at svækkes, mens den bevæger sig over dele af det sydøstlige Texas.

Men der advares samtidig om, at massive regnmængder kan udløse flere voldsomme oversvømmelser i områder omkring millionbyen Houston, som er den fjerdestørste by i USA. I nogle områder ventes en meter regn.

Harvey lagde ud som en kategori 4 orkan. Det var den kraftigste orkan, der har ramt Texas i over 50 år, da den sent fredag (tidligt lørdag dansk tid) ramte det amerikanske fastland.

Men den blev gradvis nedjusteret til en kategori 1 storm, da vindstødene var løjet meget af efter at have været oppe på 60 meter per sekund.

Stormen ramte først Texas ved byen Rockport - nær Corpus Christi.