Over 100 meldes dræbt i tankbilulykke i Pakistan

Over 100 mennesker er omkommet i nærheden af byen Bahawalpur i Punjab-provinsen i Pakistan, efter at en tankbil søndag væltede på en hovedvej og brød i brand.

BBC skriver, at mindst 30 personer er omkommet og henviser til lokale medier. Et uoplyst antal personer er kommet til skade. Deriblandt flere som angiveligt forsøgte at inddæmme den olie, som strømmede ud af tankbilen.

Den pakistanske tv-station Geo TV skriver, at 123 er omkommet. Oplysningerne stammer angiveligt fra redningsarbejdere.

Yderligere 40 mennesker skal være indlagt med alvorligt brandskader. En læge, Dr Rizwan Naseer, er citeret for at sige, at de fleste af de indlagte er svært forbrændte. Så dødstallet frygtes at stige.

Ulykken er ifølge øjenvidners beretning til Geo TV startet med at tankbilen væltede. Folk stimlede herefter sammen for at inddæmme olien. I mængden har nogen røget en cigaret eller lignende, hvilket har antændt olien.

75 motorcykler og fire blev slugt af det efterfølgende flammehav.