Over 100 er skadet ved togafsporing i New York

En talsmænd for brandvæsnets departement siger ifølge avisen New York Daily, at ingen er livstruende såret og at alle behandles på lokale hospitaler.

Mindst 103 personer kom onsdag til skade ved en togafsporing i New York, oplyser storbyens brandvæsen.

- Vi mener, at den hårdest ramte, som vi har hørt om, er en person, der muligvis har brækket et ben, siger New Yorks guvernør, Andrew Cuomo.

Afsporingen skete ved Brooklyn's Atlantic Terminal, hvor et tog kørte op i en stopbom for enden af et spor og blev afsporet i morgentimerne onsdag (lokal tid).

Togforbindelsen er underlagt Long Island Rail Road (LIRR).

Cuomo siger, at toget, der havde omkring 650 passager om bord, "kørte i en rimelig lav hastighed", da det ramte stopbommen.

- Det kørte ind i en af stopbommene og blev afsporet, siger en talsmand for brandvæsnet til New York Daily News.

- Alle ombordværende i toget blev slynget gennem luften. Jeg stødte på en kvinde, som igen stødte ind i en anden, siger en passager til lokale medier.

Omkring 300.000 mennesker kører med LIRR hver uge.

I oktober blev 33 personer kvæste, da et tog fra det samme selskab blev afsporet efter at have strejfet et andet tog på Long Island.

En kvindelig passager siger til tv-stationen Wabs i New York, at hun hørte et højt brag, da toget kørte ind på stationen.

En anden kvindelig passager siger til tv-stationen, at toget kørte hurtigere end normalt inden afsporingen. Ulykken skete omkring klokken 8:30.

Stationen ligger tæt på Barclays Center.