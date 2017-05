Otte ud af ti anser klimaforandringer for katastrofal risiko

84 procent af folk anser nu klimaforandringer for en "global katastrofal risiko".

Dermed ligger frygten for klimaforandringer lige under frygten for omfattende miljøbeskadigelse og politisk motiveret vold, der eskalerer til krig.

Det fremgår af rapporten Global Catastrophic Risks 2017, der offentliggøres af Global Challenges Foundation onsdag.

Svarene indikerer, at mange mennesker nu ser klimaforandringer som en større trussel end andre traditionelle bekymringer som epidemier, befolkningsvækst, brug af masseødelæggelsesvåben og stigningen i kunstig intelligens.

- På spørgsmål om klima og miljø er der helt sikkert en stor kløft, mellem hvad folk forventer, at politikerne gør, og hvad politikerne rent faktisk gør, siger næstformand i Global Challenges Foundation Mats Andersson.

Undersøgelsen bliver offentliggjort forud for denne uges topmøde i G7, der er organisationen for de syv førende industrinationer.

Undersøgelsen viser også, at 85 procent af folk mener, at FN har brug for reformer for at være bedre rustet til at løse globale trusler.

Omkring 70 procent mener, det er på tide at oprette en ny global organisation - med magt til at håndhæve dens egne beslutninger - med særligt fokus på at håndtere en bred vifte af globale risici.

- Uanset om det handler om atomkonflikten med Nordkorea eller planetens katastrofale klimaforandringer, så har behovet for et globalt samarbejde aldrig været større, siger Mats Andersson.

Global Challenges Foundation er en svensk risikospecialist og filantrop, der søger løsninger på globale problemer.