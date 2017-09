Otte plejehjemsbeboere dør i orkanramte Florida

Plejehjemsbeboerne er tilsyneladende døde på grund af den høje varme, efter at klimaanlægget på plejehjemmet gik i stykker.

Otte beboere på et plejehjem uden strøm i den amerikanske delstat Florida har mistet livet som følge af orkanen Irmas hærgen.

Episoden skaber frygt for, at flere af Floridas fire millioner pensionister kan komme i fare som følge af strømsvigt.

Floridas guvernør, Rick Scott, har efter de otte dødsfald bedt redningsarbejdere om at tjekke op på situationen i delstatens plejehjem.

Dermed har orkanen, der er blandt de kraftigste storme nogensinde registreret i Atlanterhavet, kostet op mod 70 personer livet samlet set.

Mindst 29 er døde i Florida og nærliggende delstater, efter at Irma gik i land søndag som en kategori 4-orkan med 215 kilometer i timen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Derudover er omkring 4,3 millioner hjem onsdag uden strøm, skriver Reuters. Det svarer til, at ni millioner indbyggere ingen elektricitet har.

I Caribien, hvor Irma raserede en række øer, inden orkanen nåede USA, har mindst 43 personer mistet livet.

Ifølge AP er det dog 37 personer, der er døde i Caribien.

Flere øer blev fuldstændigt ødelagt.

Satellitbilleder, som USA's geografiske overvågningsmyndighed, USGS, har lagt på Twitter, viser, hvordan blandt andet den tidligere danske koloni, De Amerikanske Jomfruøer, er gået fra at være grønne til nu at være brune, efter at Irmas hærgen.

65-årige Michael, der bor på øen St. John, som er en del af De Amerikanske Jomfruøer, har mistet alt.

- Mit hus, min forretning, begge mine biler. Alt er væk, siger han til nyhedsbureauet Reuters.

- Men vi har vores liv. Vi klarede os igennem den forfærdelige storm i en brusekabine, som jeg havde forstærket efter orkanen Marilyn.

- Jeg sagde til manden (der installerede det, red.): "Hvis orkanen tager resten af mit hus, vil jeg have den her kabine til at stikke op af fundamentet som den sidste tand i en vagabonds mund".

- Og det er ganske vist, hvad der er tilbage, tilføjer han.