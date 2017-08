Otte personer er døde efter trafikulykke i England

To lastbiler og en minibus stødte natten til lørdag sammen på M1-motorvejen tæt ved den engelske by Newport Pagnell, der ligger omkring 80 kilometer nordvest for London. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Alle de dræbte var passagerer i minibussen.

En af chaufførerne er blevet anholdt, mistænkt for spirituskørsel og farlig kørsel. Chaufføren i den anden lastbil er også anholdt på mistanke om farlig kørsel. Begge er i politiets varetægt.

Ollie Miller var en af øjenvidnerne til ulykken.

- Det så forfærdeligt ud. De to lastbiler smadrede, og jeg kunne se et køretøj nedenunder en af lastbilerne. Den var fuldstændig ødelagt. Minibussen var helt flad, siger han til avisen The Telegraph

En talsmand for South Central Ambulance Service siger til The Telegraph, at fem ambulancehold, en læge, to holdledere og to ambulanceledere blev sendt til ulykken.

Ulykken sker på et af de travleste tidspunkter på året, da der er flere store begivenheder. Det er også en stor ferieweekend.

- Vi er klar over de mange store begivenheder denne weekend, og lukningen af motorvejen vil have stor betydning for trafikken, siger Henry Parsons fra Thames Valley Police til BBC.

De anbefaler derfor, at trafikanter undgår ulykkesområdet.

Motorvejen er lukket i sydgående retning i "en betydelig periode", siger politiet.

Ulykken skete 03.15 lokal tid.