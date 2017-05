Otte fundet dræbt i tre forskellige hjem i Mississippi

De dræbte er angiveligt fundet i tre forskellige hjem i byerne Brook Haven og Bogue, der begge ligger i Lincoln County. Det skriver nyhedsbureauet AP ifølge avisen The Guardian.

Otte personer er fundet dræbt af skud i Lincoln County i Mississippi. En af de døde var en politibetjent, skriver onlinemediet Mississippi News Now.

Politiet har anholdt en mand, som er mistænkt for at stå bag drabene. Det skriver avisen The Daily Leader.

Den mistænkte er en 35-årig mand. Han skal ifølge de foreløbige meldinger have holdt en 16-årig som gidsel. Vedkommende er dog ikke kommet noget til.

Warren Strain, der er talsmand for efterforskningsenheden i Mississippi, fortæller, at der fortsat indsamles beviser på gerningsstederne. Det skriver AP ifølge The Guardian.

Den mistænkte mand er endnu ikke sigtet for nogen forbrydelse, ligesom der ikke er et klart motiv endnu, tilføjer Strain.

Det er desuden uklart, hvorvidt den mistænkte mand kendte ofrene, inden han angiveligt dræbte dem.