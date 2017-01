Otte fra lavinedækket hotel er fundet i live efter to døgn

Et redningshold har kontakt med seks personer, som er i live på lavineramt hotel. To levende er fløjet væk.

To dage efter, at et italiensk hotel blev begravet under et sneskred, har man lokaliseret otte personer i live - to af dem er allerede bjærget.

- Fundet af disse mennesker giver os håb om at finde flere i live, siger Titti Postiglione fra civilforsvaret.