Otte er bortført efter væbnet indtrængen på skole i Nigeria

Skolen ligger nær Nigerias største by, Lagos.

Ledelsen fortæller, at de bortførte er tre kvindelige vejledere, en kvindelig kok, en kvindelig lærer og tre studerende.

Læreren var tyrker. De øvrige nationaliteter er ikke oplyst. Hovedparten af de studerende og de ansatte er nigerianere og tyrkere.

Gidseltagerne skal have gravet en tunnel under et hegn for at komme ind til Tulip International School, fortæller rektor Yumus Emre Dogan.

- Da alarmen gik, og da vi fik øje på vores sikkerhedsvagter, åbnede de bevæbnede personer ild mod sikkerhedsvagterne, og de slap væk, meddeler skolen i en skriftlig udtalelse.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Ingen grupper eller personer har hævdet at stå bag bortførelsen. Bortførelser med krav om løsesum forekommer jævnligt i Nigeria.