Otte efterforskes for to morderiske angreb i Catalonien

De spanske myndighederne, som efterforsker angrebene i Barcelona og Cambrils, tror, at otte mennesker var involveret, og at de havde planlagt at sprængte gasflasker i luften.

Embedsmanden, Joaquim Forn, sagde tidligere på morgenen til en lokal radiostation, at det er muligt, at angriberne havde planlagt at bruge gasflasker som bomber.

Politiet jager lige nu chaufføren, der stod bag det morderiske angreb i Barcelona. Det lykkes ham at stikke af til fods.

- Prioriteten lige nu er at finde frem til identiteten på disse folk, og at påvise forbindelsen mellem de forskellige mennesker, som er involveret. De personer, der var i varebilen, og de personer, som det er lykkedes at undslippe, siger Forn ifølge Reuters.

Islamisk Stat har taget skylden for angrebet i Barcelona.

På grundlag af de spanske mediers rapportering ser forløbet lige nu sådan ud:

Sidst på eftermiddagen torsdag kører en ukendt person i en hvid varebil 13 personer ihjel på hovedgaden La Rambla i Barcelona. Over 100 er såret efter at være ramt af varebilen, blandt dem to danskere.

De personer, som politiet efterforsker, sættes også i forbindelse med et nyt angreb, som finder sted tidligt fredag morgen i byen Cambrils. Her kører fem personer i en stor Audi ind i fodgængere og sårer seks personer.

De bliver bremset ved en politiafspærring. Politiet åbner ild og dræber fire af dem. Den femte, som er hårdt såret, dør kort efter.

De bar bombebælter, men politiet kunne fredag formiddag fortælle, at det var falske bombebælter.

Inden da sker der ting i den lille by Alcanar 200 kilometer syd for Barcelona, som politiet mener har forbindelse til både Barcelona og Cambrils.

Onsdag aften lyder der en eksplosion i et hus i byen. En person dør. Ifølge politiet er man i huset ved at forberede en sprængladning med gasflasker.

To personer bliver anholdt efter angrebet i Barcelona, og først på aftenen torsdag finder politiet endnu en varebil i Vic 80 kilometer nord for Barcelona. Politiet formoder, at den skal bruges af gerningsmændene til at stikke af.

Den ene af de anholdte er Driss Oukabir, en fransk statsborger af marokkansk oprindelse. Han melder sig selv til politiet i den lille by Ripoll, da det bliver kendt, at hans identitetspapirer ligger i bilen, der blev brugt til angrebet i Barcelona.

Ifølge flere medier fortæller han politiet i Ripoll, at han mistænker sin bror for at have stjålet hans identitetspapirer.

Fredag formiddag oplyser politiet så, at endnu en person er anholdt i Ripoll. Men der er ikke yderligere oplysninger om vedkommende.

Den lille by ved foden af Pyrenæerne ligger kun 30 kilometer fra Vic, hvor politiet aftenen før fandt varebilen, som man antager skulle bruges som flugtbil.