Oscarvært åbner show med at stikke til Trump

- Pæn dragt for øvrigt. Er det en Ivanka?, sagde Kimmel.

Ivanka, datter af Trump, har sit eget modetøjmærke.

Donald Trump betegnede for nylig Streep, der gennem flere år har været et af de største navne i Hollywood, som "voldsomt overvurderet".

Det skete, efter at hun ved Golden Globe-festen i begyndelsen af januar sendte en bredside mod Trump.

I det hele taget har Trump været på kant med flere af stjernerne i den amerikanske filmby.

Jimmy Kimmel spildte ikke tiden, før han begyndte at stikke til Trump.

- Denne udsendelse bliver set live af millioner af amerikanere og i mere end 225 lande rundt om i verden, som nu hader os, sagde han.

En henvisning til Trumps omstridte indrejseforbud, hans udfald mod USA's naboer syd for grænsen, muslimer og mange andre.

- Jeg vil sige tak til præsident Trump. Husker I sidste år, da det virkede som om Oscar (uddelingen, red.) var racistisk? Sådan er det ikke længere, sagde Kimmel.

Akademiet, som står for nomineringerne, blev sidste år beskyldt for at have nomineret for få sorte skuespillere.

Det er der ændret på i år, hvor ikkehvide er nomineret i alle skuespillerkategorier.

Men Kimmel benyttede også lejligheden til at slå en forsonende tone an ved at opfordre seerne til at være mere åbne over for hinanden.

- Hvis vi alle gjorde det, ville vi gøre Amerika stort igen, sagde han med et genbrug af Trumps slogan under valgkampen - "Make America Great Again".

Aftenens første pris, bedste mandlige birolle, gik såmænd til Mahershala Ali for præstationen i "Moonlight".

Han er den første muslimske skuespiller, der vinder en Oscar.

Jimmy Kimmel er til daglig vært på showet Jimmy Kimmel Live!, der bliver sendt på ABC.