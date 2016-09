Oscar-vindende instruktør Curtis Hanson er død

Hanson stammede fra Nevada, og han indledte sin filmkarriere i 1970 med at filmatisere skuespillet "The Dunwich Horror".

Det blev starten på en række neo-noir-film. Men rigtig fart på som instruktør fik han først i 1992 med "The Hand that Rocks the Cradle" og "The River Wild" to år senere.

Hans mest kendte film er uden tvivl "L.A. Confidential" fra 1997. Et højspændt politidrama i 1950'erne Los Angeles.

Stærke skuespillernavne som Russell Crowe, Kevin Spacey, Kim Basinger, Guy Pearce, James Cromwell og Danny DeVito var med til at løfte filmen.

Filmen var baseret på en roman af James Ellroy. Hanson og hans samarbejdspartner Brian Helgeland modtog en Oscar for bedste filmmanuskript. Kim Basinger blev belønnet med en Oscar for bedste kvindelige birolle.

For HBO lavede han senere tv-dramaet "Too big to Fail", som kredser om det katastrofale finansielle sammenbrud i 2008.

Hanson erklærede sig som filminstruktør som en stor fan af det 20. århundredes store skaber af krimifilm Alfred Hitchcock.