Da skuespiller Meryl Streep i januar modtog en ærespris til Golden Globe, brugte hun lejligheden til at lange ud efter præsident Donald Trump. Oscar-uddelingen søndag vil også blive politisk, påpeger eksperter.

Artiklen: Oscar-stjerner kan bruge uddeling på at snakke politik

Oscar-stjerner kan bruge uddeling på at snakke politik

Kritik af Trump i taler og priser til politiske film kan komme til at præge årets Oscar, spår filmkritiker.

- Uden tvivl vil Oscar i år være mere politisk, end det har været de senere år, siger han og fortsætter:

- Jeg tror helt klart, at vi i talerne vil se angreb. Om det bliver direkte mod Donald Trump eller mere mod hans linje, det bliver dog svært at sige.

Han peger på oscarnominerede Emma Stone, som en af de skuespillere, der muligvis vil rette kritik mod Trump.

Flere i filmindustrien har offentligt taget afstand fra Trump. Blandt andet brugte skuespiller Meryl Streep sin tale ved Golden Globe til at lange ud efter den nye præsident.

Til oscaruddelingen vil det også være den amerikanske præsidents politik, som prismodtagerne vil rette sig mod, hvis de bliver politiske, fortæller USA-analytiker Mads Fuglede.

- Den industri, som Hollywood repræsenterer, har altid set sig selv tæt på den demokratiske dagsorden. Hver gang, der er en republikaner ved magten, får man i dette miljø et stort behov for at udtale sig politisk, siger han.

Analytikeren har dog svært ved at se, at de politiske taler kan påvirke amerikansk politik.

- Jeg tror bare, at man graver grøften mellem det blå og røde USA dybere, siger Mads Fuglede.

Det vil langt fra være første gang, at tv-seere vil se oscarshowet blive politisk. Eksempelvis sendte skuespiller Marlon Brando i 1973 en kvindelig amerikansk indianer på talerstolen, da han skulle modtage sin Oscar.

Ligeledes gav skuespiller Patricia Arquette en tale om kvinderettigheder, da hun i 2015 vandt en Oscar.

Det er ikke kun på talerstolen, at man vil se et mere politisk show i år, vurderer Casper Hindse. Han forventer, at det i de mindre kategorier vil være film med politiske budskaber, der løber med priserne.

- Lige nu ser det ud til at være en iransk film, der vinder for bedste udenlandske film. Den iranske instruktør har boykottet showet, fordi han ikke ønsker at komme til "Trumps USA", siger Casper Hindse.