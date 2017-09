Orkanen Harvey koster Texas' borgere 358 milliarder kroner

Hvis det skøn viser sig at holde stik, så vil Harvey bliver den 9. mest dyre naturkatastrofe nogensinde, oplyser Center for Disaster Management and Risk Reduction i Karlsruhe.

- Ødelæggelserne er omfattende, cirka 58 milliarder dollar, og det skyldes for 90 procents vedkommende oversvømmelser, siger Janes Daniell, der leder Cedims afdeling for katastrofeanalyse.

Andre beregninger har sat prisen på ødelæggelserne væsentligt lavere.

Den tyske forsikringsgigant Re skønner i en foreløbig opgørelse om skader for tre milliarder dollar, mens den amerikanske storbank JP Morgan taler om ødelæggelser for mellem 10 og 20 milliarder dollar.

Analysefirmaet Enki Holding i den amerikanske stat Georgia sætter beløbet til over 30 milliarder dollar.

For at nå frem til så præcist et tal som muligt har Cedim benyttet sig af data fra US Bureau of Economic Analysis, som følger investeringer tæt.

- Men vi holdt det også op mod data for bygninger, og hvad det koster at erstatte dem, siger Daniell fra Cedim.

Over 60 mennesker har mistet livet under orkanen Harvey, der ramte det sydlige Texas og Lousiana for to uger siden. Det medførte enorme oversvømmelser i millionbyen Houston, og dele af området ligger fortsat under vand.

En ny orkan, der er endnu farlige end Harvey, er på vej mod USA. Det er Irma, der ventes at ramme Florida natten til søndag dansk tid. Flere millioner borgere er opfordret til at søge væk og bevæge sig nordpå.