Organisation advarer Brasilien mod tilbagevendende zikavirus

Derfor er landet i fare for, at virusset igen for alvor bryder ud og plager landets befolkning. Det skriver organisationen Human Rights Watch i en rapport torsdag.

Brasilien erklærede i maj, at zikaepidemien var overstået.

Men Human Rights Watch advarer mod et nyt stort udbrud af zikavirus i det sydamerikanske land. Det sker, fordi Brasilien ikke har gjort nok for at skabe hygiejniske vand- og sanitetsforhold.

Aedesmyg er den primære årsag til, at zikavirus spredes.

- Flere års svigt har ført til, at vandforhold og spildevandsforhold har tilladt aedesmyggen fortsat at sprede virusset, skriver Human Rights Watch i rapporten.

Organisationen opfordrer også den brasilianske regering til at give mere støtte til børn, der lider af følgevirkninger fra zika.

I november 2016 fjernede Verdenssundhedsorganisationen WHO sin nødstatus på zikavirusset. Det var på daværende tidspunkt betegnet som en global sundhedstrussel.

Frygten for zika toppede under OL i Brasilien. Sundhedsmyndigheder har tidligere fastslået, at zikavirus spredes af myg og via seksuel kontakt.

Det er også fastslået, at virusset kan give fostre mikrokefali. Diagnosen betyder, at børn kommer til verden med unormalt små kranier. Derfor risikerer børn med mikrokefali at udvikle hjerneskader.

Det var langt fra kun Brasilien, som blev ramt af zikavirusset.

I august 2016 frarådede Statens Serum Institut for eksempel danske kvinder, der enten var gravide eller havde planer om at blive det, at rejse til et område i Miami i Florida. Her havde der nemlig været usædvanligt mange tilfælde af zika.

Den advarsel er dog blevet fjernet igen.