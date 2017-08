Optøjer ved gurusag viser et Indien i forandring

Sagen mod ham har skabt uro i to nordlige provinser i Indien, og det er et meget godt billede på den splittelse og udvikling, landet befinder sig i.

Den populære indiske guru Gurmeet Ram Rahim Singh har været hovedperson i en retssag, der mandag kulminerede med en dom på 20 års fængsel. Singh er dømt for voldtægt på to kvinder for 15 år siden.

Det mener Marianne Qvortrup Fibiger, der er lektor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet og blandt andet har haft fokus på Indien i sin forskning.

- På den ene side går det meget stærkt med sekularisering, modernitet og fokus på det materielle. Samtidig kan den fattige gruppe ikke mærke, at de også får noget ud af, at Indien er i økonomisk vækst, siger hun.

- Det er den fattige gruppe, der har reageret. Guruen kommer fra det nordlige Indien og har rødder i Punjab, der tidligere var en rig delstat, fordi man levede af landbrug og mælk. De her folk, som tilbeder guruen, er i dag blevet fattigere.

Marianne Qvortrup Fibiger tvivler på, at alle deltagerne i urolighederne er tilhængere af den kontroversielle guru. De har i stedet fået afløb for deres frustrationer og utilfredshed med regeringen.

- Sagen kan være en ventil, der har løsnet sig, og en grund til, at de reagerer så stærkt, som de gør, siger hun.

Tilhængere af guruen reagerede med voldelige protester, da han i sidste uge blev kendt skyldig i voldtægt. Under urolighederne blev mindst 38 mennesker dræbt, og over 200 blev såret.

Voldtægten af de to kvinder fandt sted i 2002. Kvinderne var en del af guruens følge.

Ifølge dommen voldtog Singh de to kvinder i sin ashram, som er et samlingssted for sektens tilhængere.

Retssagen mod sektlederen blev indledt, efter at den tidligere premierminister Atal Bihari Vajpayee i 2002 modtog et anonymt brev fra en kvinde.

Sagen lægger sig dermed også i en aktuel debat i Indien.

- Netop kvinders rettigheder og kvinder, der har været udsat for voldtægt, er for alvor kommet på dagsordenen i Indien og har global bevågenhed. Hele sagen er en del af det også, siger Marianne Qvortrup Fibiger.

Guruen står i spidsen for sekten Dera Sacha Sauda, som hævder at have over 50 millioner tilhængere.