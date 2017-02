Svensk politi skød mod stenkastere i den indvandrertunge bydel Rinkeby ved Stockholm tidligere i denne uge. Optøjerne er blevet en stor nyhed i USA, efter at præsident Donald Trump dage forinden havde fremsat en omstridt udtalelse om, "at I kan se, hvad der skete i Sverige".

Optøjer i Stockholm-forstad er stor nyhed i USA grundet Trump

Optøjer i Stockholm-forstaden Rinkeby tidligere i denne uge er blevet en stor nyhed i USA og mange andre steder, efter at præsident Donald Trump dage forinden havde fremsat en omstridt udtalelse om, "at I kan se, hvad der skete i Sverige".

Store amerikanske tv-stationer har haft fokus på Sverige efter Trumps udtalelse. Og et sammenstød mellem unge stenkastere og politi mandag aften er blevet en af de mest læste nyheder i førende amerikanske aviser . Blandt andet i Washington Post.

- Optøjer i Sverige vækker opmærksomhed efter Trump-udtalelse, skriver The New York Times.

Tv-stationen Fox News, som Trump henviste til i et tweet om Sverige, har også dækket optøjerne under overskriften: Sammenstød brød ud i indvandrerdomineret svensk forstad.

Også i Australien har eksempelvis Sydney Morning Herald skrevet om urolighederne i Stockholm.

Tv-stationen CNN har bragt et interview med det indvandrerkritiske Sverigedemokraternas gruppeleder, Mattias Karlsson, uden for Riksdagen. Her retter Karlsson en tak til Trump.

- Det var godt. Jeg er meget taknemmelig for, at præsident Trump har skabt opmærksomhed om denne sag. Det er vigtigt for os, siger Karlsson til CNN.

Trump blev i weekenden kritiseret for udtalelserne om Sverige. Han talte om problemer som følge af, at landet har taget imod mange flygtninge.

- Præsidenten talte ikke om nogen specifik hændelse, sagde talspersoner for Trump efterfølgende, da den svenske regering bad om en forklaring.

Svensk politi har forstærket bemandingen i den forstad til Stockholm, som mandag aften dannede rammen for voldsomme optøjer.

Grupper af unge beboere i forstaden Rinkeby gik ad flere omgange til angreb på politifolk efter en anholdelse tidligere på aftenen.

Under optøjerne deltog mellem 20 og 40 personer. Der blev stukket ild på en halv snes biler. Og butikker blev plyndret.

En betjent følte sig så trængt, at han affyrede et skud mod en stenkaster. Men kuglen ramte ikke personen.

Hovedparten af beboerne i Rinkeby er indvandrere eller efterkommere af immigranter. Forstaden har før været plaget af uroligheder.