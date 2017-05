Optimismen bobler på Japans aktiemarked efter fransk valg

Macrons sejr var større, end meningsmålingerne havde indikeret.

Og det var med til styrke euroen, da de første valgstedsmålinger blev offentliggjort søndag aften.

Natten til mandag oplyser det franske indenrigsministerium, at med næsten samtlige stemmer talt op har Macron fået opbakning fra 66,06 procent af vælgerne.

Opbakningen til Macron er større end ventet, og det "er et stærkt signal om, at populismen ikke har så stærk grobund i Europa, som mange havde frygtet". Det vurderer Nordea ifølge Børsen i en analyse.

Og det kan give medvind på finansmarkederne de kommende dage.

- Der vil formentlig være en moderat lettelse over, at Macron klarede sig endnu bedre end de seneste målinger, for det bør til en vis grad begrænse frygten for, at populistiske bevægelser rejser sig stærkt i andre lande, siger Holger Sandte, chefanalytiker i Nordea, til Børsen.

Nykredit konstaterer, at med nederlaget til den EU-skeptiske Marine Le Pen fra Front National er risikoen, for at Frankrig skulle følge Storbritanniens eksempel og forlade euroen, nu begravet.

Og det vil finansmarkederne belønne, mener Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit.

- Det er diskussionen om euroexit, der bærer ansvaret for det store fokus (på valget, red.). Derfor venter vi, at resultatet umiddelbart vil give optimismen især i Europa endnu et løft, styrke euroen og sende tyske og danske renter en smule op, skrev han i en kommentar søndag.