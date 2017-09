Opsyn med strategiske investeringer i EU skal skærpes

I sin tale om EUs tilstand siger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, at opsynet med udenlandske investeringer i unionen skal skærpes.

Det kan for eksempel være inden for energi eller forsvarsteknologi, lyder det onsdag fra Juncker.

- Hvis en udenlandsk virksomhed vil gøre forretning i EU, kan det kun ske under fuld gennemsigtighed og under en grundig gennemgang og debat.

- Det er vores politiske ansvar at vide, hvad der sker og være i stand til at beskytte os selv, hvis der er brug for det, siger Juncker i sin årlige tale om EUs tilstand.

Muligheden for et skrappere opsyn med udenlandske investeringer gav panderynken i det danske erhvervsliv, da det blev forslået på et topmøde i Bruxelles i juni.

EU-landene er særligt bekymrede over Kinas investeringer i EU. De frygter, at Kina kan få kontrol over vigtige nationale sektorer som energi.