Opslag om kønsstereotyper koster Google-ansat jobbet

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der har fået bekræftet fyringen af den pågældende medarbejder, der har arbejdet for Google som softwareingeniør.

Google har fyret en medarbejder, efter et internt indlæg af medarbejderen er kommet frem i offentligheden.

Han fortæller Reuters, at han er fyret for at "fastholde kønsstereotyper".

Sidste uge skrev han et opslag i et internt forum for medarbejderne.

Opslaget var en reaktion på firmaets ligestillingspolitik, hvor han argumenterede for, at der var en biologisk forklaring på den skæve kønsfordeling af mænd og kvinder i teknologibranchen.

- Mænd og kvinders evner er forskellige på grund af biologiske forskelle, og det kan måske forklare, hvorfor vi ikke ser en lige repræsentation af kvinder i teknologibranchen og i ledelse, lyder et uddrag af teksten.

Opslaget fandt vej til teknologimediet Gizmodo og er herfra blevet delt vidt og bredt på de sociale medier.

Det får nu Google til at drage konsekvenser over for medarbejderen.

- Dele af opslaget går i mod vores adfærdskodeks, og det går over grænsen, fordi han fremfører skadelige kønsstereotypier på vores arbejdsplads, siger topchef i Google, Sundar Pichai i en intern mail mandag, der er set af Reuters.

Mandag var Googles vicedirektør, Danielle Brown, også i medierne og tog afstand fra det lækkede opslag.

I øjeblikket er 69 procent af medarbejderne i Google mænd. Kigger man isoleret på teknologijob i virksomheden er det 80 procent.

I den konkurrerende virksomhed Apple er 30 procent kvinder.

Opmærksomheden mod Google kommer i kølvandet på, at en række kvinder er gået offentligheden og har fortalt om kønsdiskrimination i de teknologibaserede virksomheder i Silicon Valley i USA.