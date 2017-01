En talsmand for soldaterne bag oprøret ses her tale med pressen lørdag.

Oprørske soldater i Elfenbenskysten løslader minister

Der er natten til søndag faldet ro over den by, som utilfredse soldater i to dage har kontrolleret.

Oprørske soldater tog i protest mod blandt andet lønforhold fredag kontrol over landets næststørste by, Bouake.

Sent på aftenen er han blevet løsladt. Ifølge nyhedsbureauet AFP tog Donwahi omgående til en lufthavn, hvorfra han blev fløjet ud af byen.

Donwahi var tidligere lørdag kommet til Bouake i et forsøg på at dæmpe gemytterne, efter at soldater havde indtaget gaderne og brudt ind i et af hærens depoter, hvor de havde forsynet sig med våben.

Donwahi sagde i en udtalelse inden afgangen til Bouake, at krisen var "forståelig men beklagelig" ifølge AFP.

- Vi er på vej ud af en krise, og vores hær er under genopbygning. Tingene rykker sig ikke så hurtigt, som vi havde håbet, men de rykker sig trods alt, sagde ministeren.

Lørdag aften meddelte Elfenbenskystens præsident, Alassane Ouattara, at der var indgået en aftale med de utilfredse soldater.

Ouattara sagde i en kort erklæring på tv, at han vil "tage hensyn til de krav", soldaterne har stillet om bonusser og bedre levevilkår.

Men kort tid efter indløb der så meldinger om, at nogle af de oprørske soldater havde åbnet ild mod et hus i Bouake, hvor forsvarsminister Donwahi opholdt sig sammen med en regeringsdelegation, repræsentanter for de utilfredse soldater samt journalister.

Det oplyste øjenvidner til Reuters.

Nyhedsbureauet AFP skrev, at soldaterne tilbageholdt ministeren, fordi de var utilfredse med den aftale, der er indgået.

Umiddelbart efter, at Donwahi fik lov til at forlade byen, begyndte soldater at fjerne de barrikader, der siden fredag har blokeret indfaldsvejene til Bouake.

Og lyden af skud fra automatvåben, som har runget i byen det seneste døgn, er natten til søndag ophørt, oplyser AFP.

Hverken forsvarsministeren eller oprørssoldater har kommenteret tilbageholdelsen.

De utilfredse soldater kræver lønstigninger, højere bonusser, bedre indkvarteringsforhold og bedre muligheder for at stige i graderne.

Detaljerne i den aftale, som præsident Ouattara har oplyst om, er ikke umiddelbart kendt.