Lokale borgere i Srinagar i Kashmir giver luft for deres vrede over Indien under begravelsen lørdag af en 11-årig dreng. Han blev dagen forinden skudt af indiske soldater.

Oprørere stormer indisk militærbase - 21 er dræbt

Målet var et brigadehovedkvarter i byen Uri, hvor hundredvis af soldater er stationeret. Angriberne var bevæbnet med granater og skydevåben.

Basen ligger tæt på grænsen til Pakistan.

Fire af angriberne blev dræbt under de efterfølgende skudkampe. Telte og andre faciliteter, hvor soldaterne overnatter, blev stukket i brand, fremgår det af en erklæring fra den indiske hær.

- Vi ærer de ofre, de 17 soldater har ydet, hedder det.

Kashmir har været delt mellem Indien og Pakistan, siden de to lande sikrede sig uafhængighed fra Storbritannien i 1947. De to lande har udkæmpet to krige om territoriet.

Siden 1989 har der været et oprør mod myndighederne i den indisk-kontrollerede del af Kashmir.

Der har i over to måneder være næsten daglige sammenstød i regionen mellem vrede lokale borgere og de indiske styrker. 87 civile er dræbt under urolighederne.

Flere oprørsgrupper bekæmper Indien. Nogle ønsker, at regionen sammensmeltes med Pakistan, andre at området bliver uafhængigt.