Oprørere dræber fem betjente i koordineret angreb i Myanmar

Muslimske rohingya-oprørere har angrebet 24 af politiets poster i et koordineret angreb i Myanmar.

Ved angrebene har oprørerne blandt andet brugt hjemmelavede bomber.

I et af angrebene har flere end 150 oprørere ifølge regeringen forsøgt at trænge ind på en militærbase i Rakhine-provinsen.

Angrebene markerer en dramatisk optrapning i en ulmende konflikt i Rakhine-provinsen.

I oktober sidste år blev ni politibetjente dræbt i et tilsvarende angreb, der fik militæret til at gå i modangreb mod rohingya-muslimerne.

Militærets offensiv resulterede i, at omkring 87.000 rohingya-muslimer flygtede til Bangladesh.

Mange af flygtningene har fortalt, hvordan deres familiemedlemmer blev dræbt, voldtaget eller på anden måde mishandlet.

204 øjenvidner har ifølge en FN-rapport, der blev offentliggjort i februar, fortalt om, hvordan sikkerhedsstyrkerne voldtog kvinder, slagtede børn og torturerede mænd.

Militæret var også mistænkt for systematisk at have brændt hele landsbyer ned i delstaten Rakhine, hvor rohingya -muslimerne bor.

I rapporten hedder det, at det er "meget sandsynligt", at sikkerhedsstyrkerne gjorde sig skyldige i forbrydelser mod menneskeheden under den flere måneder lange militæroperation.

Et udvalg nedsat af Myanmars regering frifandt tidligere på måneden landets sikkerhedsstyrker for anklager om systematisk drab og voldtægter mod rohingya-muslimerne, skriver AFP.

Rohingya-mindretallet har boet i Myanmar i flere generationer, men bliver behandlet som illegale indvandrere og nægtet statsborgerskab.

Militæret har nægtet journalister og fotografer adgang til store dele af Rakhine-delstaten, hvor rohingyaerne bor. Det samme gælder stort set alle hjælpeorganisationer.