Oprørere dræber 22 personer i blodbad i DRCongo

Talsperson for regionens myndigheder Amisi Kalonda siger, at det er en kriminel gruppe fra Uganda, der står bag forbrydelsen. Gruppen fra Uganda, Allied Democratic Forces (ADF), stormede ifølge Kalonda byen lørdag.

- ADF har igen angrebet befolkningen i og omkring Eringeti og efterladt området i sorg. Ti blev dræbt lørdag, og siden har vi fundet 12 lig i landsbyerne omkring området, siger Amisi Kalonda til AFP.

- Deres fremgangsmåde er altid den samme, tilføjer han.

Amisi Kalonda fortæller, at de 22 ofre er blevet dræbt med enten kniv eller machete.

Militæret i DRCongo bekræfter oplysningerne om angrebet i området og siger, at det har dræbt fire af oprørerne fra ADF.

Selv om myndighederne i DRCongo har anklaget ADF for at stå bag blodudgydelserne, har flere eksperter været ude og sige, at også andre grupper kan være involveret, ligesom en del af den congolesiske hær kan have været en del af drabene.

DRCongo er i forvejen uroplaget som følge af den politiske situation i landet. Den siddende præsident, Joseph Kibali, har nægtet at udskrive nyvalg, på trods af at hans regeringsperiode er udløbet.

Den politiske situation har ført til protester flere steder i landet, hvor militæret er blevet sat ind.

Tirsdag blev 26 personer dræbt i landets hovedstad, Kinshasa, lyder det fra organisationen Human Rights Watch.

Joseph Kibali overtog præsidentposten i 2001 efter sin far, der blev skudt og dræbt af sin egen livvagt under et attentat i præsidentpaladset.