Oprørere: Assad bomber udsigten til våbenhvile i stykker

Oprørsgrupperne, som deltog i to forhandlingsrunder i Kasakhstans hovedstad, Astana, understreger, at de støtter en politisk løsning for at gøre en ende på blodsudgydelserne.

Syriske oprørsgrupper beskylder søndag præsident Bashar al-Assads regeringshær for at være i færd med at skyde den ustabile våbenhvile i landet i sænk.

Men den syriske hær og dens allierede har "påtvunget" dem krig, se grupperne.

I en udtalelse forbeholder grupperne sig retten til at besvare hærens angreb, som først og fremmest har fundet sted i det sydlige Syrien samt omkring byen Homs og i udkanten af den syriske hovedstad, Damaskus.

Angrebene "forhindrer bestræbelserne i retning af en politisk overgang i Syrien", skriver Den Høje Forhandlingskomité (HNC) i en udtalelse.

- Det er en blodig besked fra et kriminelt styre blot få dage inden politiske forhandlinger i Genève, som demonstrerer dets afvisning af enhver politisk løsning, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP i udtalelsen.

Nogle væbnede oprørsgrupper går endnu længere og beskylder den syriske regering for at have udelukket enhver chance for en fredelig løsning på krigen i Syrien.

De pågældende oprørsgrupper har først og fremmest støtte fra Tyrkiet.

Rusland har forsøgt at puste nyt liv i de diplomatiske kanaler, efter at oprørere er blevet bombet og fortrængt fra Aleppo i december 2016.

I koordination med Tyrkiet og Iran har russerne holdt fredsmøder i den kasakhiske hovedstad, Astana, for at få sikret en våbenhvile og for at bane vej for en større politisk aftale.

Flere end 310.000 mennesker er blevet dræbt under den årelange syriske konflikt.