Oppositionsleder bag 400 kilometers march kræver retfærdighed

Den nåede fredag aften til Istanbul og begyndte for tre uger siden som en protest mod fængslingen af et partimedlem.

Den tyrkiske oppositionsleder, Kemal Kilicdaroglu (CHP), har gået mere end 400 kilometer fra Ankara til Istanbul med et skilt, som bærer ordene "retfærdighed" på tyrkisk.

Kilicdaroglu indledte marchen, fordi Enis Berberoglu, en tidligere journalist, som siden blev medlem af partiet CHP, er blevet idømt 25 års fængsel. Han beskyldes for at have lækket klassificerede oplysninger til en avis.

- I dag går vi ind i Istanbul, og vi er ekstremt glade, siger Kilicdaroglu fredag aften.

- Jeg er fredfyldt, fordi vi har opnået at gå den lange vej, uden at nogen er kommet til skade, siger han videre.

Marchen slutter søndag, hvor der er planlagt en demonstration i nærheden af det fængsel, hvor Berberoglu sidder bag tremmer.

En talsmand for Kilicdaroglu siger, at 45.000 personer iført røde eller hvide t-shirts har fulgt marchen fredag, mens der blev råbt "rettighed, lov og retfærdighed".

Det tal er dog ikke officielt bekræftet.

Omkring 50.000 mennesker er blevet anholdt under Tyrkiets undtagelsestilstand.

Den blev indført efter et kup, der slog fejl for et år siden. Siden har 100.000 mistet deres job, herunder lærere, dommere, soldater og politibetjente.

Berberoglu er anklaget for at have lækket oplysninger til en regeringskritisk avis. Oplysningerne går på, at Tyrkiets efterretningstjeneste har smuglet våben til islamistiske oprørere i Syrien.