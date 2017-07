Opposition vil fortsætte protester efter venezuelansk valg

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Søndag skulle befolkningen stemme til valget af en ny nationalforsamling.

Valgdagen har været plaget af voldsomme sammenstød mellem demonstranter og politistyrker.

Myndighederne i landet oplyser ifølge AFP, at mindst ti personer har mistet livet under urolighederne.

Blandt de dræbte er to teenagere, en soldat og en lokal oppositionsleder, oplyser en anklagemyndighed i landet.

Mens adskillige utilfredse borgere gik på gaden for at demonstrere mod præsidenten, så valgte andre en stille protest ved at blive væk fra valgstederne.

Oppositionens ledere havde før søndagen opfordret til en boykot af valget.

Derfor kalder de valgdeltagelsen for en sejr og et slag mod Maduro.

- Det er meget tydeligt for os, at regeringen har lidt et nederlag i dag. Med denne afstemning må regeringen snart overdrage magten, siger Julio Borges, der er leder af den oppositionsledede kongres i landet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Maduros regering genkender dog ikke oppositionens billede af manglende opbakning til valget.

Viceformanden for Maduros socialistparti hævder, at valgdeltagelsen har været rekordhøj.

Han kalder i samme forbindelse valget en "moralsk og etisk sejr over højrefløjen".

Der er endnu ikke kommet nogle resultater eller delresultater fra søndagens valg.

Nicolas Maduro har gjort det klart, at han vil bruge den nye nationalforsamling til at ændre landets forfatning.

Præsidenten vil i den forbindelse blandt andet fratage oppositionslederes immunitet mod retsforfølgelse.