Obama talte til sine støtter natten til onsdag. Her opfordrede den afgående præsident til at kæmpe for de ting, han som præsident har forsøgt at sætte på dagsordenen.

Opmuntrende Obama opfordrer til værdikamp i afskedstale

USA er kommet langt de seneste otte år, men står nu over for alvorlige demokratiske udfordringer, mener Obama.

Blandt andet lød der en indtrængende bøn fra præsidenten om, at tilhørerne aktivt kaster sig ind i kampen mod klimaforandringer.

- Vi kan og bør debattere, hvordan vi bedst kan løse klimaforandringerne, siger præsidenten til et stort publikum i Chicago.

- Men at fornægte problemet, det er at forråde vores fremtidige generationer. Det forråder den afgørende ånd i det her land. Innovationsånden og evnen til at løse problemer, som vores forfædre blev drevet af.

Den kommende præsident, Donald Trump, har ved flere lejligheder ytret sin tvivl om, hvorvidt klimaforandringer er så alvorlige, som eksperter og mange amerikanske politikere gør det til.

Barack Obama kom også ind på, hvad han har opnået i sine år i Det Hvide Hus. Præsidenten nævnte en række resultater, som ifølge ham har gjort USA til et "stærkere og bedre land".

Til tilhørernes store tilfredshed omskrev præsidenten sit ikoniske slogan "Yes we can" (Ja vi kan, red.) til "Yes we did" (Ja vi gjorde det, red.). Det medførte en lang applaus og opløftende tilråb fra menneskemængden foran podiet.

Barack Obama berørte dog også de problemer, som han mener eksisterer i USA.

Blandt andet sagde han, at racisme stadig er et problem ved udgangen af hans embedsperiode.

Præsidenten siger samtidig, at USA står over for hårde prøvelser om, hvorvidt demokratiet i "verdens bedste land" kan holde.

Her opfordrede han endnu en gang sine tilhørere til at deltage i den politiske kamp for demokrati og fremskridt.

- Demokrati kræver en basal følelse af solidaritet. Selv om vi alle har åbenlyse forskelle, så er vi sammen om det her. Vi stiger og falder som en enhed, siger præsidenten i Chicago.