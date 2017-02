Opfindere skal hjælpe astronauter af med bleen i rummet

I dag har astronauterne en særlig ble på, når de er på rumvandringer og arbejder udenfor rumskibet. Det har været løsningen indtil nu, da astronauterne kan arbejde i op til 14 timer udenfor.

Den bedste idé i den såkaldte Space Poop Challenge vil Nasa udpege på torsdag. Og vinderne får en præmie på 30.000 dollar, hvilket svarer til cirka 210.000 danske kroner.

Tina Ibsen, der er astrofysiker ved Tycho Brahe Planetarium, glæder sig til at høre om vinderforslaget. Hun håber, det kan gøre livet lettere for verdens astronauter.

- Forstil dig at du skal på toilettet og har en flyverdragt på, som du ikke kan tage af. Astronauterne befinder sig i rummet i vægtløs tilstand. Der kan de ikke tage deres rumdragt af, for så ville de dø, siger hun.

Inde i rumskibet har astronauterne et rumtoilet, hvor afføringen bliver suget ned i.

Løsningen skal bruges på de tidspunkter, hvor astronauterne har rumdragterne på i mange timer. Ved opsendelse i rummet, ved rumvandringer og når de skal ned til jorden igen.

- I vægtløs tilstand opfører væsker og andre flydende ting sig meget anderledes. Der er ingen tyngdekraft, som trækker det hele ned. Det er nogle andre regler, som gælder, når man er i rummet, siger Tina Ibsen.

Besætningen skal i fremtiden kunne være i deres rumdragter i op til 144 timer. Ifølge Tina Ibsen tyder det på, at Nasa forbereder sig til fremtidens rummissioner.

- Nasa vil sende mennesker til asteroider og til Mars. Derfor er de i gang med at udvikle det udstyr, som astronauterne skal bruge på de missioner.

Hun er spændt på at se de innovative ideer, som skal befri astronauterne fra bleerne.

- Det spændende ved denne her konkurrence er, at alle har kunnet prøve at være kreative. I stedet for at det er den samme gruppe af eksperter, som udvikler det hele.