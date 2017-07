Op mod 300.000 har kolera i Yemen

En koleraepidemi i Yemen bliver stadig værre, og Den Internationale Røde Kors Komité siger, at antallet af syge nu anslås til at være op mod 300.000.

- Der bliver konstateret op til 7000 nye tilfælde dagligt i hovedstaden, Sanaa, og i andre områder.

Epidemien brød ud i april. Verdenssundhedsorganisationen WHO har konstateret, at Yemens ødelagte infrastruktur efter to års krig har givet sygdommen de bedste betingelser.

Kolera er relativt let at behandle under normale omstændigheder, men forholdene er ekstreme i det meste af Yemen. På grund af krigen er halvdelen af landets sygehuse blevet lukket.

Hvis sygdommen ikke behandles kan kolera føre til døden inden for blot et døgn, efter at den er brudt.

Yemen trues også af hungersnød, da kampen mod kolera har tvunget nødhjælpsgrupperne i landet til at prioritere kampen mod sygdommen og mindske indsatsen mod underernæring.

FN siger, at langt det meste af et beløb på op mod en milliard dollar, som forskellige lande har lovet i donorbistand, ikke er blevet betalt.

Epidemien begyndte i oktober 2016 og voksede frem til december.

Herefter svandt antallet af tilfælde, men udbruddet kom aldrig helt under kontrol. I maj indførte myndighederne i landet undtagelsestilstand for bedre at kunne håndtere det omfattende udbrud.

Yemen har de seneste år været rystet af borgerkrig i kampe mellem Houthi-oprørere og regeringsvenlige styrker. Det internationale samfund er også trådt ind i konflikten og stiller sig på hver sin side i borgerkrigen.

Houthierne er støttet af Iran og det fortrængte styre, mens det internationalt anerkendte styre får støtte af nabolandet Saudi-Arabien og flere andre lande i regionen.