Op mod 1000 anholdt under uro i Rusland

Den 41-årige oppositionspolitiker, der anklager det russiske styre for korruption, har erklæret, at han opstiller ved præsidentvalget næste år.

Navalnij har gennem en utrættelig onlinekampagne tiltrukket en ny generation af aktivister. Han blev også anholdt i marts under en lignende demonstration.

Hundredvis af personer blev tilbageholdt i både Moskva og Sankt Petersborg, da demonstrationer havde været i gang i omkring en time.

- 500 er tilbageholdt i Sankt Petersborg, meddeler det russiske indenrigsministerium.

Hundredvis er også tilbageholdt i Moskva.

En helikopter og uropoliti er sat ind på den centrale Tverskaja-gade. Her er en hel del demonstranter blevet ført væk til politiets biler, mens aktiviser råbte slagord som "skam Jer!", "Putin er en tyv" og frihed for Navalnij!"

Demonstrationen finder sted samme dag som Ruslands nationaldag.

I Moskva deltager i omegnen af 270.000 personer i festlige begivenheder i anledning af dagen. Det oplyser politiet i hovedstaden til det russiske nyhedsbureau Tass.

Navalnij planlægger at udfordre Putin ved et præsidentvalg i marts.

De seneste aktioner var blandt andet udløst af en film fra Navalnij, som beskylder premierminister Dmitrij Medvedev for at have opbygget en kæmpemæssig personlig formue gennem et net af lyssky fonde. Filmen er blevet set over 22 million gange.

- Putin har været ved magten i 17 år og har ikke planer om at gå af. Han har ranet al magten til sig, siger en 41-årig demonstrant, Alexander Tjurin.

- Korruption er et system. Jeg arbejder i byggebranchen, og alt er gennemsyret af korruption, siger han.

Der ventes op mod 50.000 demonstranter i den russiske hovedstad og demonstrationer og protester i omkring 200 andre byer i Rusland, skriver nyhedsbureauet AP.

