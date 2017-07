Omstridt polsk retsreform mangler nu kun præsidents signatur

Reformen betyder ifølge kritikere, at magtens tredeling reelt vil ophøre, da den lovgivende magt kommer til at kontrollere den dømmende magt.

Og dermed er forslaget i strid med den polske forfatning, mener modstanderne.

Hidtil er dommere blevet udpeget af et råd, som overvejende består af andre dommere.

Sådan skal det ikke være mere, hvis det står til det regerende Lov- og Retfærdighedsparti (PiS), der har flertal i parlamentet.

Fremover vil parlamentet og regeringen få det afgørende ord at skulle have sagt ved udnævnelsen af dommere hele vejen op i systemet til højesteret.

Partiet begyndte allerede at reformere det juridiske system, da det kom til magten i 2015.

Denne proces fortsætter, så "domstolene kan arbejde godt og retfærdigt og tjene alle polakker", forklarede premierminister Beata Szydlo i en tv-transmitteret tale torsdag aften.

- Vi bøjer os ikke for pres. Vi vil ikke lade os intimidere af polakker eller udenlandske fortalere for elitens interesser, sagde Szydlo videre.

Forslagets endelige skæbne ligger nu i hænderne på Polens præsident, Andrzej Duda, der inden for 21 dage skal sætte sin underskrift på forslaget, før det bliver lov.

Duda har indtil videre støttet regeringens lovforslag.

Polens højesteret, landets ombudsmand samt den polske dommerforening har betegnet lovforslaget som forfatningsstridigt.

I flere polske byer gik titusinder natten til fredag på gaden i protest mod reformen.

De bar polske flag og EU-flag og sang: "Befri Polen, europæisk".

EU har i et stykke tid appelleret til den polske regering om at skrotte lovforslaget.

EU's præsident, Donald Tusk, der er tidligere polsk premierminister, bad torsdag om et møde med præsident Duda for at drøfte "den politiske krise og de farlige konsekvenser for Polens omdømme i verden".

USA har i en erklæring opfordret regeringen til at sikre, at enhver ændring sker med respekt for forfatningen.

En meningsmåling for den private tv-station TVN viste fredag, at 55 procent mener, at præsident Duda skal nedlægge veto mod reformen, mens 29 procent mener, at han skal sætte sin underskrift på forslaget.