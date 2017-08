Omstridt netavis: Trump ofrede Bannon for at klare krise

Den 63-årige Bannon, som er vendt tilbage til det stærkt konservative internetmedie Breitbart News, var chefstrateg for præsidenten og er blevet kaldt "den store manipulator" i Det Hvide Hus.

Efter at have forladt sin post var han allerede fredag til et redaktionsmøde på netavisen, som han forlod sidste år, da han blev ansat som chef for Trumps valgkampagne.

I en lederkommentar skriver Breitbarts kommentator Joel Pollak, at Trump skilte sig af med Bannon "i et forsøg på at redde sit præsidentskab efter Charlottesville".

Pollak advarer Trump mod at vende ryggen til højrefløjsgrupperne.

- Steve Bannon personificerede Trumps politik, skriver han.

Bannon har som chefstrateg formuleret Trumps kampagne mod "en global magtstruktur, som er imod amerikanske værdier", hvilket er et tilbagevendende tema for nationalistiske grupper i USA.

Bannon har en fortid i Goldman Sachs, og han skabte sin egen investeringsbank, som han solgte i 1998, da han ville være filmproducent i Hollywood.

- Den populistiske-nationalistiske bevægelse i USA er blevet meget stærkere, fordi Bannon er tilbage hos os, siger chefredaktøren på Breitbart News, Alex Marlow.

Bannon, som også er tidligere flådeofficer, er blevet tilskrevet en stor del af æren for, at Trump kunne blive valgt til præsident.

Breitbart News blev ifølge Bannons egne ord et talerør for den såkaldte alt-right-bevægelse. Ifølge kritikerne er det en bevægelse, der dyrker hvidt overherredømme i USA, og som har støtte fra nynazister.

I sin sidste tid i Det Hvide Hus havde Bannon næsten al sin fokus på USA's rivalisering med Kina.

- For mig er den økonomiske krig med Kina alt. Vi er nødt til at være manisk fokuseret på den, sagde han kort før det blev kendt, at han var på vej ud.