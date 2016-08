Omstridt fransk burkiniforbud lider nederlag i retten

Den omstridte beslutning om at forbyde beklædningsdelen burkini i flere franske byer, ser nu ud til at måtte ændres.

Dagens afgørelsen kommer, efter at menneskerettighedsorganisationen League of Human Rights har bragt sagen for retten.

I det franske retsvæsen kan man lave midlertidige afgørelser i sager, inden retten når frem til en endelig afgørelse.

Den franske retsinstans siger i en udtalelse, at loven om at forbyde burkinier "klart bryder med fundamentale frihedsrettigheder om, at man kan gå, hvor man vil, at man kan have den religion, man ønsker og den individuelle frihedsret".

Rettens afgørelse vedrører byen Villeneuve-Loubet, der ligger vest for Nice.

Men burkiniforbuddet har bredt sig til en række andre franske badebyer. Hvorvidt rettens suspendering også vil gælde i disse byer er endnu uvist.

Forbuddet fra bystyret er begrundet med, at burkinien udstiller et religiøst tilhørsforhold. Dermed mener man, at den svækker sikkerheden i lyset af de angreb, som islamister har stået bag i Frankrig.

Men de franske byers beslutning har vakt harme i flere lande og på de sociale medier.

Blandt andet har der torsdag været en demonstration i London mod forbuddet.

I Frankrig er det især hos de konservative politikere, at forbuddet møder opbakning.

Blandt dem er den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy, der har udtalt, at han vil indføre et nationalt forbud mod burkinier, hvis han vinder det franske præsidentvalg næste år.

- Jeg vil være præsidenten, der reetablerer statens autoritet, sagde den konservative Sarkozy torsdag.

Han meddelte for nylig, at han stiller op til præsidentvalget i 2017. Sarkozy tabte i 2012 til socialisten François Hollande.