Omstridt Trump-historie får CNN-journalister til at sige op

Historien handlede om en formodet undersøgelse af et møde mellem Anthony Scaramucci, der er en af Trumps seniorrådgivere, og direktøren for en russisk investeringsfond.

Den blev offentliggjort på CNN's hjemmeside torsdag og fjernet igen fredag aften. Alle links er desuden deaktiveret.

Samtidig undskyldte CNN straks til Anthony Scaramucci og andre af Trumps ansatte, som ifølge den tilbagetrukne artikel også havde kendt til mødet.

Historiens forfatter, Thomas Frank, er blandt de tre journalister, der er trådt tilbage. Det oplyser en ledende medarbejder på CNN, som ønsker at være anonym.

De to andre er Eric Lichtblau fra CNN's kontor i Washington og Lex Harris, leder af mediets afdeling for undersøgende journalistik.

Da CNN trak historien tilbage fredag, oplyste tv-netværket i en erklæring, at historien ikke opfyldte de redaktionelle standarder.

Forløbet er et stort slag i ansigtet på CNN, som Donald Trump ofte har beskyldt for at formidle falske nyheder.

Der blev hurtigt sat spørgsmålstegn ved historien både internt og eksternt. Blandt andet af det konservative medie Breitbart News.

Det kunne blandt andet konstateres, at historien var blevet offentliggjort uden at have været igennem de forventelige faktatjek. Det oplyser den ledende medarbejder fra CNN, som ønsker at være anonym.

Den manglende overholdelse af de normale procedurer er angiveligt årsagen til de tre journalisters fratrædelse.

Ifølge den tilbagetrukne historie var Senatets efterretningskomité ved at efterforske et møde 16. januar mellem Anthony Scaramucci og Kirill Dmitrjev, hvis russiske investeringsfond hjælper med amerikanske investeringer i Rusland.

Efter tilbagetrækningen af historien skriver Anthony Scaramucci på Twitter:

- CNN gjorde det rigtige. Klassisk træk. Undskyldning accepteret. Alle begår fejl. Nu skal vi videre.