Østrigs kansler vil forbyde Tyrkiet at føre valgkamp i EU

Opfordringen til de andre EU-lande kommer oven på en diplomatisk krise mellem Tyskland og Tyrkiet, efter at et folkemøde for tyrkere blev aflyst i den sydtyske by Gaggenau torsdag.

Tyrkiske politikere bør forbydes at føre valgkamp inden for EU's grænser. Det fastslår Østrigs kansler, Christian Kern.

Arrangørerne af det aflyste møde er tilhængere af Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

På mødet ville tyrkere i Tyskland blive opfordret til at stemme ja ved en folkeafstemning i Tyrkiet i april. Cirka halvdelen af Tysklands tre millioner etniske tyrkere har stemmeret i Tyrkiet.

Et ja til en ændring af forfatningen vil give præsidenten meget stor magt.

- En fælles reaktion for at forhindre den form for valgkamp giver mening, så enkelte lande som Tyskland, hvor møder bliver forbudt, ikke bliver presset af Tyrkiet, siger Kern i et interview med den tyske avis Welt am Sonntag.

Aflysningen har fået den tyrkiske regering til at anklage tyskerne for at underminere dens valgkampagne.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, talte lørdag i telefon med den tyrkiske premierminister, Binali Yildirim, i et forsøg på at bløde krisen op.

De to landes udenrigsministre skal desuden mødes i løbet af den kommende uge.

- Det tysk-tyrkiske venskab stikker dybere, end de diplomatiske spændinger vi er vidne til lige nu, siger udenrigsminister Sigmar Gabriel i avisen Bild am Sonntag.

Forholdet mellem de to lande er blevet forværret efter et mislykket tyrkisk militærkup i juli sidste år.

Kritikerne påpeger, at Erdogan har benyttet kuppet til at rense ud hos politiet, domstolene, hæren og lærere på universiteter.