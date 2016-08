Østrigs forbundskansler, Christian Kern, har inviteret en håndfuld kolleger til Wien for at drøfte migranter og flygtninge.

Østrigs kansler inviterer kolleger til migrantmøde

Østrigs kansler, Christian Kern, vil i september være vært for et topmøde for en række europæiske regeringschefer, der kommer til den østrigske hovedstad, Wien, for at drøfte flygtninge- og migrantspørgsmål.

Det skriver det østrigske nyhedsbureau APA.