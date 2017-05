Østrigerne skal til lynvalg efter politisk kaos

Østrigs kansler, Christian Kern, siger i et tv-interview, at østrigerne skal til parlamentsvalg i år. Det vil formentlig ske til efteråret og dermed meget tidligere end ellers ventet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den østrigske regering begyndte at vakle, da vicekansler Reinhold Mitterlehner onsdag overraskende meddelte, at han træder tilbage fra posten.

Samtidig gav han titlen som formand for landets konservative parti fra sig, og det har skabt uro på Østrigs politiske scene.

Østrigs konservative udenrigsminister, Sebastian Kurz, er anset for at være et oplagt valg som Mitterlehners arvtager i partiet.

Han har allerede tidligere meldt ud, at han ser et hurtigt valg som den bedste løsning for at få Østrig sendt i en rigtig retning.

- Jeg mener personligt, at et tidligt valg vil være den rigtige vej at gå for at skabe forandringer i Østrig, sagde Kurz fredag på et pressemøde.

Reinhold Mitterlehner trak sig, da det ikke lykkedes ham at knuse intern splid og spekulationer om det konservative ÖVP-partis fremtidige lederskab.

Trækket fra Mitterlehner har fået spørgsmålene om regeringens mulige kollaps til at pible frem.

ÖVP sidder i koalitionsregering med socialdemokraterne (SPÖ). I spidsen står SPÖ-leder Christian Kern som kansler.

Mitterlehners opsigelse træder i kraft mandag. Det ventes, at ÖVP's medlemmer vil finde frem til en ny partitop i løbet af søndag.

Efter planen skulle Østrigs vælgere først til valg i efteråret 2018.