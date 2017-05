Østrig kan stå over for hurtigt valg efter regeringskaos

Den østrigske regering vakler, efter at landets vicekansler, Reinhold Mitterlehner, onsdag overraskende meddelte, at han træder tilbage fra posten.

Usikkerheden kan ende med, at østrigerne skal til valg før ventet. I hvert fald mener udenrigsminister Sebastian Kurz, at det er den bedste løsning.

Han spås at blive Mitterlehners arvtager i det konservative parti, og han kan derfor blive en tung stemme i debatten.

- Jeg mener personligt, at et tidligt valg vil være den rigtige vej at gå for at skabe forandringer i Østrig, siger Kurz fredag på et pressemøde.

30-årige Sebastian Kurz har ikke selv meddelt, om han er parat til at overtage rollen som partileder. Han er dog af flere blevet udpeget som en oplagt kandidat.

Reinhold Mitterlehner trak sig, da det ikke lykkedes ham at knuse intern splid og spekulationer om det konservative ÖVP-partis fremtidige lederskab.

Trækket har fået spørgsmålene om regeringens mulige kollaps til at pible frem. ÖVP sidder i koalitionsregering med socialdemokraterne (SPÖ). I spidsen står SPÖ-leder Christian Kern som kansler.

Mitterlehners opsigelse træder i kraft på mandag, 15. maj. Det ventes, at ÖVP's medlemmer vil finde frem til en ny partitop i løbet af søndag.