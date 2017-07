Østrig forbyder tyrkisk minister adgang til kup-ceremoni

Talsmanden siger, at den planlagte ceremoni blandt tyrkere i Østrig er meget stor. Den vil kunne true den offentlige sikkerhed og ro og orden.

- Jeg kan bekræfte, at Østrigs udenrigsminister, Sebastian Kurz, rent faktisk har forbudt den tyrkiske økonomiminister at komme ind i landet, siger talsmanden for ministeriet.

Det østrigske skridt kommer efter, at Holland i sidste uge besluttede, at Yildirim Turgul Türkes, der er tyrkisk vicepremierminister, ikke er velkommen i landet.

Den tyrkiske minister havde planlagt at deltage i en mindeceremoni for ofrene for kupforsøget i Tyrkiet for et år siden.

Mindehøjtideligheden finder sted tirsdag i byen Apeldoorn, der ligger øst for Amsterdam. Bag arrangementet står gruppen Unionen af Europæiske Tyrkiske Demokrater, der havde inviteret Türkes som gæst.

Planen var, at Türkes skulle holde en tale ved begivenheden. Men det er altså nu blevet forhindret af politikerne i Holland.

Dermed har hollænderne endnu en gang blokeret for, at en tyrkisk minister kan rejse ind i landet.

Tidligere på året blev to ministre afvist. De ville føre valgkamp i Holland i forbindelse med en afstemning om at ændre forfatningen i Tyrkiet. Det fik præsident Recep Tayyip Erdogan til at rase mod regeringen i Holland.

Også Tyskland afviste at lade tyrkiske ministre føre valgkamp.

Kupforsøget den 15. juli sidste år blev forpurret af præsident Recep Tayyip Erdogan støtter.

Siden har myndighederne i Tyrkiet anholdt og sat titusinder af modstandere i fængsel. Herunder medlemmer af oppositionspartier, journalister og dommere.

Erdogan har også indskrænket friheden for pressen. Disse tiltag har ført til kritik fra det internationale samfund.